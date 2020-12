Licor de Erva de Anis premiado em Hong Kong

A Quinta Pedagógica dos Prazeres levou um dos seus licores à China, num dos mais prestigiados concursos de vinho e bebidas espirituosas da Ásia, o Hong Kong International Wine and Spirits Competition, e regressou com uma Medalha de Bronze atribuída ao licor de Erva de Anis.

Este concurso ocorre em Hong Kong e foi concebido por várias figuras influentes da Ásia e outras internacionais da indústria do vinho e das bebidas espirituosas. O júri é constituído por especialistas que, habituados a estes concursos, classificam as bebidas a concurso com critérios extremamente rigorosos.

O licor de Erva de Anis da Quinta Pedagógica dos Prazeres continua a somar medalhas, já que este ano, obteve ainda uma medalha de ouro no International Awards Virtu e duas estrelas no maior concurso de provas cegas do mundo, o Great Taste Awards, em Inglaterra.

Os prémios são mais uma confirmação internacional da qualidade dos produtos confeccionados segundo os métodos naturais e tradicionais da Quinta Pedagógica dos Prazeres, sem recurso a maquinaria, sem corantes, sem conservantes artificiais ou outro tipo de aditivos.

A instituição criada pelo padre Rui Sousa está celebrar este ano 20 anos de existência.