CMF distinguiu os melhores presépios ecológicos

A Vereadora Madalena Nunes, inaugurou esta tarde, no átrio dos Paços do Concelho, a exposição do 14º Concurso “Presépio Ecológico”, iniciativa que incluiu também a entrega de prémios para os melhores trabalhos.

A Câmara Municipal do Funchal promoveu assim, mais uma vez, através do Departamento de Educação e Qualidade de Vida, este concurso de expressão artística, cujo principal objetivo é “apelar à reutilização de resíduos, bem como preservar a tradição da construção de presépios, que tem grande significado na comunidade madeirense”, explicou Madalena Nunes.

Este é um projeto que tem uma componente ambiental e educativa bastante forte, sendo que os presépios apresentados foram concebidos mediante o uso de materiais de desperdício, nomeadamente resíduos de papel, plástico, folhas, ramos secos e tecidos usados, entre outros.

O concurso abrangeu estabelecimentos de Ensino, Instituições Particulares de Solidariedade Social e utentes dos serviços da Autarquia (Ginásios e Centros Comunitários), num total de 49 trabalhos, avaliados tendo em conta a criatividade, a qualidade técnica, o tipo de materiais utilizados e a sua conjugação. Os prémios foram entregues em material didático, tendo todos os concorrente recebido um certificado de participação.

Lista de Vencedores

Pré-Escolar

Premiados:

1º lugar – Infantário da Associação do Patronato de São Pedro

2º lugar – Centro Social Paroquial da Graça - Infantário

3º lugar – EB1/PE da Ajuda

Menção Honrosa - Semi-Internato de Santa Clara

Prémios:

1º lugar – 150 € - em material didático e/ou de decoração

2º lugar – 100 € - em material didático e/ou de decoração

3º lugar – 50 € - em material didático e/ou de decoração

1º Ciclo do Ensino Básico

Premiados:

1º lugar – EB1/ PE de São Filipe

2º lugar – EB1/PE do Monte

3º lugar – Escola Maria Eugénia de Canavial

Menção Honrosa - EB1/PE dos Ilhéus

Prémios:

1º lugar – 150 € - em material didático e/ou de decoração

2º lugar – 100 € - em material didático e/ou de decoração

3º lugar – 50 € - em material didático e/ou de decoração

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

Premiados:

1º lugar – Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Drº Horácio Bento de Gouveia

2º lugar – Externato da Apresentação de Maria

3º lugar – Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

Prémios:

1º lugar – 150 € - em material didático e/ou de decoração

2º lugar – 100 € - em material didático e/ou de decoração

3º lugar – 50 € - em material didático e/ou de decoração

Secundário, Ensino Técnico e/ou Profissional

Premiados:

1º lugar – Serviço Técnico de Educação Especial

2º lugar – Escola da APEL

3º lugar – Escola Secundária Jaime Moniz

Prémios:

1º lugar – 150 € - em material didático e/ou de decoração

2º lugar – 100 € - em material didático e/ou de decoração

3º lugar – 50 € - em material didático e/ou de decoração

Instituições de carácter social, cultural ou desportivo

Premiados:

1º lugar – Instituição Mary Jane Wilson - Lar Vila Assunção

2º lugar – AFARAM – Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da RAM

3º lugar – Centro Social e Paroquial da Graça

Menção Honrosa – Centro Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família

Prémios:

1º lugar – 150 € - em material didático e/ou de decoração

2º lugar – 100 € - em material didático e/ou de decoração

3º lugar – 50 € - em material didático e/ou de decoração

Utentes dos Serviços da C.M.F.

Premiados:

1º lugar – Ginásio de São Martinho

2º lugar – SocioHabitaFunchal, E.M. – Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro

3º lugar – SocioHabitaFunchal, E.M. – Espaço Sénior das Cruzes

Menção Honrosa – Ginásio de Santo António

Menção Honrosa – SocioHabitaFunchal, E.M. – Centro Comunitário da Quinta Josefina

Prémios:

1º lugar – 150 € - em material didático e/ou de decoração

2º lugar – 100 € - em material didático e/ou de decoração

3º lugar – 50 € - em material didático e/ou de decoração