Rui Barreto reuniu com empresários do Jardim do Mar e do Paul do Mar

O secretário regional da Economia, Rui Barreto reuniu com empresários das freguesias do Paul do Mar e do Jardim do Mar, no auditóriório do MUDAS -Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Este encontro vem com o objectivo de apoiar os empresários que têm vivido tempos difíceis com o fecho da estrada entre a Ribeira Funda no Estreito da Calheta e o Jardim do Mar.

De recordar que o Governo Regional está a realizar os trabalhos da empreitada de prevenção do risco de derrocadas nas escarpas sobranceiras ao troço entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar.

A acompanhar Rui Barreto para explicar os apoios aos empresários esteve o presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Duarte Freitas. Nesta sessão de esclarecimento estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles e o presidente da Junta Freguesia do Paul do Mar, Paulo Sérgio.