Depois “do desastre do orçamento“ Cafôfo já não sabe o que diz

“Depois do desastre do orçamento ele (Paulo Cafôfo) já nem sequer sabe o que é que diz”, reagiu esta manhã o presidente do Governo Regional, quando confrontado com a acusação de ‘irresponsabilidade’ de que foi alvo ontem pelo líder do PS-M por ter denunciado o caso de negligência na origem de duas mortes por Covid-19 na Madeira.

“Ele já não consegue interpretar o que os outros dizem, significa de facto alguma coisa”, complementou Albuquerque, à margem da visita à empresa ‘Requejema’, que se dedica à produção de lacticínios.

Ainda sobre o crescente número de casos na Região, Miguel Albuquerque assegura que

“sempre assumi as minhas responsabilidades” mas recusa “entrar em histerias”, referindo-se ao endurecimento das medidas.

“Neste momento temos uma situação de aumento [de casos] como era expectável relativamente ao número de infectados em função das cadeias de transmissão” para concluir que a Madeira “é das áreas do país com menos transmissão” tendo em conta “o número de infectados”. Argumento para justificar que importa “lidar com a realidade com sangue frio e com objectividade”.

Reiterou o apelo para neste Natal e em toda a época festiva serem seguidos “os procedimentos que estão consignados”, e “mesmo nos convívios familiares fazer o possível no sentido de nos restringirmos ao máximo”. Confessou que neste momento já não o preocupa o comércio, por entender que no geral “estão a cumprir bem”, mas sim “a questão familiar” é aquela que mais o preocupa ciente que a quadra potencia “alguns riscos”.