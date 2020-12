Jorge Jesus diz que será "especial" voltar ao estádio do "clube do coração"

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, afirmou na quarta-feira que vai ser "um dia especial" regressar ao estádio do seu "clube do coração", o Estrela da Amadora, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

Jorge Jesus reagiu ao sorteio da 'prova-rainha' em conferência de imprensa após a partida com o Vitória de Guimarães, dos quartos-de-final da Taça da Liga de futebol, resolvido apenas no desempate por grandes penalidades (4-1, após 1-1 no tempo regulamentar).

"Claro que é um jogo especial para mim. A Amadora é a terra onde eu nasci, a terra que fez de mim treinador e jogador. É o clube do meu coração", expressou o técnico dos 'encarnados', natural da freguesia de Falagueira-Venda Nova, que pertence ao concelho amadorense.

O treinador, de 66 anos, representou igualmente a formação 'tricolor' como jogador (na formação e, já sénior, de 1984/85 a 1986/87) e como treinador (de 1998 a 2000 e de 2001 a 2003).

Anos de declínio e incerteza levaram, em 2011, à extinção do emblema fundado em 1932. Sem futebol sénior durante oito anos, o 'desaparecido' Clube de Futebol Estrela da Amadora, que contava 16 presenças na I Liga (a última em 2008/09), deu lugar ao Clube Desportivo Estrela, que, em 2018, recorreu a treinos de captação para formar um plantel e começou a disputar as competições distritais.

Contudo, em julho deste ano, foi aprovada a fusão entre os amadorenses e o Club Sintra Football, que permitiu ao recém-criado Club Football Estrela da Amadora ocupar a vaga dos sintrenses na série G do Campeonato de Portugal, que atualmente lidera.

"Depois deste interregno todo que aconteceu ao Estrela, que desapareceu das lides futebolísticas, hoje está a recuperar. Espero que recupere cada vez mais, a Amadora tem tradição e continua a ter 'estrelistas'. Para mim, é um dia especial voltar à Reboleira e àquele campo. Foi naquele local que, aos meus 12/13 anos, comecei a jogar futebol", disse.

A última vez que Benfica e Estrela se defrontaram foi em abril de 2009, precisamente no Estádio José Gomes, na Reboleira, na derradeira época dos amadorenses na I Liga. Na altura, as 'águias', treinadas por Quique Flores, venceram por 2-1 o conjunto orientado por Lázaro Oliveira.

O jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal está previsto realizar-se entre 12 e 14 de janeiro de 2021.