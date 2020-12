Especialista internacional aborda desafios do Turismo no THINK+

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) revelou o nome de mais um orador da conferência internacional 'Think+'. Trata-se do presidente da Associação Espanhola de Investigadores em Turismo, Eduardo Parra López, Professor Associado da Universidade de La Laguna (Espanha), onde leciona Organização de Empresas, Economia Digital e Turismo.

Eduardo Parra López é licenciado em Ciências Económicas e Empresariais e doutorado pela Universidade de La Laguna. Ao longo de vinte e um anos de carreira universitária, publicou cerca de trinta artigos científicos em revistas nacionais e internacionais e conta com aproximadamente vinte participações em congressos de âmbito nacional e internacional. É de destacar a sua vasta experiência em marketing digital e no desenvolvimento de planos de negócios para empresas na área do Turismo. Foi professor convidado nas Universidades de Vigo, Málaga, Oviedo, Almería, Lleida e Valência (Espanha), nos seus programas de mestrado em Turismo. Atualmente, é presidente da Associação Espanhola de Investigadores em Turismo e membro de importantes conselhos de administração de revistas científicas.

Eduardo Parra López junta-se, assim, a Peter Wanke (Professor Associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e António Marto (Presidente do Fórum Turismo), com uma comunicação subordinada ao tema “Social Media Marketing frente a un turismo de cambio: Aprendizajes y desafíos".

Parceria com a Ponteditora

No dia em que revela o nome de mais um orador, o ISAL anuncia que esta iniciativa conta com a parceria da Ponteditora, que atua no mercado editorial científico de língua portuguesa e que publica as revistas e3 – Revista de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP, Herança – Revista de História, Património e Cultura, J² – Jornal Jurídico, JIM – Jornal de Investigação Médica e NAUS – Revista Lusófona de Estudos Culturais e Comunicacionais.

Esta parceria possibilita a publicação dos papers dos participantes na conferência. Os resumos serão publicados em livro de resumos com ISBN e a versão completa das comunicações apresentadas na conferência será publicada em livro de atas com ISBN.

As submissões, subordinadas ao tema “Gestão, Hotelaria e Turismo”, podem ser feitas nos seguintes formatos: artigo, resumo alargado ou poster, de acordo com as regras disponíveis na página do evento: https://isalthink.wordpress.com/. As submissões podem ser apresentadas em português, espanhol ou inglês. Todos os artigos devem ser originais e não submetidos simultaneamente a outra revista ou conferência.

O evento decorrerá a 4 e 5 de Fevereiro de 2021 e pretende reunir académicos e investigadores das mais importantes universidades e centros de investigação das áreas do Turismo, bem como protagonistas do mundo empresarial. Tendo em conta o actual contexto, a conferência será realizada online.