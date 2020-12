Programa 'Madeira Specialists' relançado

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) e a Associação de Promoção da Madeira (AP Madeira), decidiram lançar uma edição atualizada do programa de e-Learning 'Madeira Specialists', destinado a dotar os agentes de viagens das melhores competências e know-how para a venda deste destino turístico nacional.

O relançamento oficial decorre nesta altura através de um webinar organizado pelas três entidades, com as presenças dos presidentes da APM e da APAVT, respetivamente Eduardo Jesus e Pedro Costa Ferreira, bem como do Professor Pedro Moita, da ESHTE, coordenador do curso.

Este projecto, que no conjunto das suas anteriores edições já formou cerca de 1.300 agentes de viagens, consiste na implementação e difusão de um plano formativo, numa metodologia de ensino a distância (e-learning), recorrendo a uma atrativa plataforma «gamificada», sobre o destino Madeira.

Os agentes-formandos que concluírem, com aproveitamento, esta ação, serão certificados como «Madeira Specialists» pela ESHTE.

O percurso formativo assenta num curso generalista, «Destino Madeira», e noutros três mais específicos: «Natureza»; «Mar» e «Lifestyle». De modo menos formal, é também disponibilizado um conjunto de mini especializações, mais rápidas de realizar e menos formais (sem avaliação/certificação).

O projeto Madeira Specialists foi este ano galardoado como o Melhor Projeto de Inovação e Desenvolvimento dos Hospitality Education Awards.

"Feliz, por três razões: Por recuperar uma iniciativa que foi, num passado recente, um assinalável êxito de um fantástico parceiro nosso, e “Destino Preferido da APAVT 2020”, a Madeira; Por esta iniciativa demonstrar a dinâmica e a modernidade deste destino – a quantidade de nova informação sobre oferta turística na Madeira é francamente inesperada, mesmo para quem trabalha no sector; Por saber tão bem falar, nos tempos que correm, de destinos, de turismo, de lazer, da vida normal! Todos queremos voltar a ter uma vida normal!",, afirma a propósito o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.

Por seu turno, o presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, sublinha que o relançamento do 'Madeira Specialists' "surge num momento muito importante. Importa que os agentes de viagens conheçam cada vez mais o destino Madeira, com uma história de turismo com mais de 200 anos, para que melhor o possam vender naquele que constitui um dos três mercados mais importantes para a Região".

Além disso, importa igualmente relevar que a Madeira "garantiu a criação da imagem internacional de destino seguro, através do desenvolvimento de vários projetos sob a referência ‘Madeira Safe to Discover’, em que a operação nos Aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em conjunto com a Autoridade Regional de Saúde, e a ANA, bem como o lançamento do projeto de certificação internacional em riscos biológicos, constituem realidades reconhecidas internacionalmente e que são emblemáticos".