Assembleia Municipal chumba dissolução da FrenteMar Funchal

De acordo com a votação, a Coligação Confiança votou favoravelmente a proposta apresentada pelo Executivo municipal que sustenta, tendo ainda contado com o voto favorável da deputada da CDU, Herlanda Amado.

Votos contra foram das bancadas do PSD e do CDS, bem como do deputado independente Roberto Vieira.

Abstiveram-se os deputados municipais Orlando Fernandes (independente) e Raquel Coelho (PTP).

Decorrem as declarações de voto, com cada partido ou deputado municipal à justificar a votação, cujo resultado deixa nas mãos da autarquia garantir os meios financeiros à empresa municipal para que possa continuar a pagar salários dos 115 trabalhadores, o funcionamento da empresa que implica o pagamento das contas aos fornecedores.