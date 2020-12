PSD vota contra orçamento “do menor esforço, falta de rigor e transparência”

Os deputados eleitos pelo PSD à Assembleia Municipal do Porto Moniz votaram, esta segunda-feira, contra o Orçamento da Câmara para 2021, considerando que o mesmo “assenta na política do menor esforço e da subsidiação, não apresenta qualquer inovação para o futuro e mantém o esbanjamento de recursos financeiros em respostas que não são essenciais nem revertem a favor da população e, muito menos, do concelho”.

Os social-democratas sublinham que o Executivo "podia ir muito mais além nos apoios aos Munícipes" e condenam o facto da sua atividade resumir-se "entre outras coisas, a conceder subsídios, atribuir apoios, financiar iniciativas, apoiar eventos e gastar dinheiro em publicidade”.

Os deputados do PSD afirmam que se mantêm, há vários anos, “investimentos que não saem do papel e que continuam sem verbas atribuídas” e reforçam que "as várias medidas que estão previstas neste Orçamento são manifestamente insuficientes face ao que os Munícipes do Porto Moniz esperam e precisam, sobretudo num ano que ainda será negativamente marcado pelos efeitos da pandemia e para o qual se aguardava outro tipo de resposta por parte do Executivo".