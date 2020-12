Tratador do relvado do Lorient morre após queda de estrutura de iluminação

Um homem responsável pelo tratamento do relvado do estádio do Lorient morreu hoje, depois de ter sido atingido pela queda de uma estrutura de iluminação do recinto, após o jogo com o Rennes, da liga francesa de futebol.

O acidente aconteceu quando o funcionário do Lorient realizava trabalho de manutenção no estádio du Moustoir, poucos minutos após o fim do encontro da 16.ª jornada do campeonato, que o Rennes venceu por 3-0.

O homem foi de imediato assistido no local e, posteriormente, transportado em estado crítico para um hospital daquela cidade francesa. O presidente da edilidade, Fabrice Loher, confirmou o óbito, "na sequência da queda acidental" da estrutura de iluminação.