Foster e Suliman estão infectados e falham visita do Vitória ao Santa Clara

Os futebolistas Suliman e Lyle Foster vão falhar a visita do Vitória de Guimarães ao Santa Clara, relativa à 10.ª jornada da I Liga portuguesa, por estarem infetados com o novo coronavírus, informaram hoje os minhotos.

Segundo a nota publicada no sítio oficial na Internet, a dar conta dos 21 convocados para o duelo com os açorianos, Suliman, central, de 22 anos, com seis jogos oficiais até agora, e Lyle Foster, avançado, de 20, utilizado em quatro, juntam-se ao lateral direito Zié Ouattara e ao lateral esquerdo Jonas Carls no lote dos indisponíveis devido ao vírus responsável pela pandemia de covid-19.

Ambos os jogadores tinham sido chamados para o embate com o Benfica, para a Taça da Liga, na quarta-feira (derrota vitoriana por 4-1 nas grandes penalidades, após 1-1 no fim do tempo regulamentar), pelo que as suas vagas são ocupadas por Bruno Duarte, avançado que regressa às opções após recuperar de uma mialgia, e André Amaro, central, de 18 anos, da equipa B, que milita no Campeonato de Portugal.

A convocatória do treinador João Henriques marca ainda o regresso do capitão André André, após ter falhado os dois jogos anteriores devido a uma gastroenterite, e a saída de Jacob Maddox, que vai parar seis semanas devido a uma lesão no adutor da coxa direita.

O defesa Yann Bisseck, Mikel Agu e Joseph continuam ausentes da competição, lesionados, enquanto o defesa Mascarenhas e o médio Wakaso já iniciaram "trabalho condicionado de campo" após terem começado a época lesionados.

O encontro entre o Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 16 pontos, e o Santa Clara, sétimo, com 13, está agendado para as 19:15 dos Açores (20:15 de Lisboa) segunda-feira, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

A lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan.

- Defesas: Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, André Amaro, Sílvio e Gideon Mensah.

- Médios: Pepelu, Dénis Poha, Miguel Luís, André André, Janvier e André Almeida.

- Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Noah Holm, Bruno Duarte e Oscar Estupiñán.