Investigadores da UMa e da UAlg premiados em conferência internacional

Soraia Garcês e Margarida Pocinho, docentes da Universidade da Madeira (UMa) e membros integrados do Research Centre for Tourism, Sustainability and Well-being da Universidade do Algarve (UAlg), e Saúl Neves de Jesus, docente e vice-reitor da UAlg, foram distinguidos com o Prémio Valene L. Smith Outstanding Tourism Award, para melhor comunicação/paper, no âmbito do t-Forum 2020 Global Conference.

Este é um prémio que segue critérios rigorosos de selecção, através de um processo de 'blind peer review', e distingue artigos 'which bring to light theoretically based applications of tourism intelligence'.

O trabalho de Investigação premiado, intitulado 'Madeira Island tourists psychological profile and wellbeing' resultou de um projecto desenvolvido na UMa sobre 'O Bem-Estar do Turista da RAM', no âmbito de uma bolsa de pós-doutoramento da investigadora Soraia Garcês, financiada pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, e orientada pelos Professores Doutores Margarida Pocinho e Saúl Neves de Jesus. Este projecto aplicou conhecimentos de psicologia ao turismo e procurou encontrar um perfil psicológico do turista que visita a Região, numa perspectiva inovadora e personalizada de conhecer quem nos visita.

Este ano dedicado ao tema 'Breaking Old Barriers for a New World: Mobilizing Tourism Intelligence to Survive', o t-Forum 2020 Global Conference teve lugar entre 4 e 6 de Novembro em formato online.