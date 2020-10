Jovens madeirenses premiados em Festival Internacional

Quatro jovens madeirenses foram premiados no festival Internacional Golden Voices – Malta 2020, realizado online.

Júlia Ochoa foi premiada em três categorias na faixa etária 13-14 anos.

A jovem natural do Campanário venceu o 2.º lugar na categoria ‘National Language’ com a música ‘A Chuva’ e foi convidada a participar no Festival Internacional de Malta nesta mesma categoria.

Júlia foi ainda premiada com o 3.º lugar na categoria ‘Word Hit’ com a musica ‘Back To black’, tendo recebido o convite para integrar o Festival Internacional Golden Voices que acontece em 2021.

A jovem venceu ainda o 3.º lugar na categoria ‘Teens Sénior’ com a música idontwannabeyouanymore, tendo sido convidada para o festival internacional Golden Voices nesta mesma categoria.

Leonor de Castro foi outra jovem madeirense premiada no Festival Golden Voices – Malta 2020, tendo alcançado o 3.º lugar na categoria ‘Movies song’ com o tema ‘Somewhere over the rainbow’, onde cantou e tocou a solo com o Braguinha, executando uma versão que a própria idealizou.

A artista levou, uma vez mais, este instrumento tradicional madeirense a um lugar no pódio, no âmbito dos Concursos de música internacionais.

Leonor de Castro conquistou ainda o 2.º lugar na categoria ‘Native Language’ com o Tema ‘Alfama’ que simbolizou uma homenagem a Amália Rodrigues, a Rainha do Fado que celebra este ano o seu centenário.

Os irmãos Guilherme Vieira e Leonor Vieira ganharam ambos o 3.º prémio nas respectivas faixas etárias. Guilherme concorreu na faixa etária 9-10 anos, com a canção ‘Senhora do Mar’ e Leonor Vieira interpretou a canção ‘Chuva’ na faixa etária 13-14 anos.