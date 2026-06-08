Paulo Barreto estreia-se nas comemorações do Dia de Portugal

O Representante da República para a Madeira, Juiz Desembargador Paulo Barreto, promove e preside, no próximo dia 10 de Junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas- no Palácio de São Lourenço, pelas 10h, ao Hastear da Bandeira Nacional.

É a primeira vez que preside a estas comemorações na Região, após a nomeação pelo presidente da República, António José Seguro.

As comemorações do 10 de Junho incluem, regra geral, a atribuição de condecorações a personalidades e instituições da Região, por decisão do Presidente da República e entregues pelo Representante da República no Palácio de São Lourenço. Este ano ainda nada foi comunicado.