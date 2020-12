Despiste complica trânsito em São Martinho

Um despiste de uma viatura ligeira junto ao viaduto do Pilar, no sentido Ribeira Brava –Funchal está a complicar o trânsito esta manhã. O acidente deu-se por volta das 8h20 e está a provocar alguma demora, com carros até sensivelmente até à zona do cemitério de São Martinho.

Aparentemente não há feridos, quando a ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal chegou ao local o condutor já se encontrava fora da viatura. Por precaução, foi levado para observação para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.