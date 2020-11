Voto de congratulação pelo Prémio Pfizer da SPP atribuído a investigadores da UMa e do SESARAM

O Grupo Parlamentar do PSD entregou um voto de congratulação a Pedro Berenguer, José Câmara, Irene Camacho, Rita Câmara e Susana Oliveira pela atribuição do Prémio Pfizer da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, pelo seu artigo publicado no Jornal of Chromatography A, cujo trabalho, na área das doenças respiratórias, reforça o patamar de excelência que os investigadores na Madeira têm alcançado.

A distinção, atribuída pela farmacêutica multinacional Pfizer, focou o melhor artigo publicado em revista indexada, em 2019, com trabalho de investigação na área das doenças respiratórias.

O anúncio foi feito no âmbito do 36.º Congresso de Pneumologia e do 2.º Congresso LusoPALOP de Pneumologia, que se realizou nos dias 12, 13 e 14 de Novembro, este ano, em formato online.