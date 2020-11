Europa em debate na Francisco Franco

É já esta quinta-feira que os diplomas de 'Embaixador Júnior e Sénior' são atribuídos, na Escola Secundária Francisco Franco, a alunos e professores que participaram no Programa 'Escola Embaixadora do Parlamento Europeu', no ano lectivo de 2019/20. Os diplomas são um reconhecimento do Parlamento Europeu pelo empenho e dedicação com que se envolveram nos trabalhos.

A cerimónia conta com um debate dinamizado por Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira e, no final, com a actuação do Núcleo de Música da Francisco Franco, "perspetivando, esse anunciado espírito Bauhaus Europeu - 'espaço de cocriação' onde todos trabalharemos conjuntamente", escreve a escola em nota enviada para as redacções.

A Sala de Sessões da Francisco Franco é o espaço escolhido para reunir os alunos parceiros dos Programas 'Escola Embaixadora do Parlamento Europeu - EEPE', 'Clube Europeu' e Erasmus + 'Pronti, partenza, click: cammina in città e aiuta il planeta', "num evento que pretende dar início formal aos trabalhos, com particular ênfase nas temáticas europeias a desenvolver no decurso do presente ano lectivo", escreve o vice-presidente da escola na mesma nota.

Os alunos que já participaram neste projecto - 'Escola Embaixadora do Parlamento Europeu', noutros anos também marcarão presença.

"A União Europeia enfrenta, neste momento, múltiplos desafios, escreve a escola. E "após a aprovação pelos Chefes de Estado e Governo do Plano de Recuperação “Nova Geração EU”- ainda em fase final de aprovação -, o discurso holístico da Presidente Von der Leyen , em setembro último, perspectivou as intenções futuras . A transição verde, a Europa digital, a defesa Europeia, as migrações e o asilo, a multilateralidade e as relações transatlânticas são, apenas, alguns dos temas que enfrenta a Europa de hoje - um espaço interdisciplinar", lê-se no mesmo comunicado.