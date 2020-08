Francisco Franco acima da média nos Exames Nacionais

Os resultados obtidos pelos alunos da Escola Secundária Francisco Franco voltaram a deixar a direcção da instituição de ensino orgulhosa, pois revelaram um desempenho acima da médica nacional em 15 das 17 disciplinas. Nas outras duas igualaram, refere o vice-presidente do Conselho Directivo, Cristóvão Pereira, remetendo para a divulgação ontem das notas da primeira fase dos Exames Nacionais. Neste texto, destaca também os 107 exames de 20 valores obtidos em 14 disciplinas, um feito destacado na capa de hoje do jornal Correio da Manhã.

No comunicado enviado esta manhã à comunicação social é possível constatar que os alunos desta escola estiveram particularmente bem em Francês e História B, com mais de três valores acima da média nacional – 18,9 e 17,5 comparando com 15,1 e 14,5. Em Desenho A a diferença também foi significativa, 17,2, bem acima dos 14,7, assim como em Geometria Descritiva A – 13,7 comparando com os 11,2 da média do país.

As duas disciplinas em que a Francisco Franco teve os mesmos resultados da média nacional foram Alemão, 16,1, e Biologia e Geologia, com 14 valores. De referir ainda que na Matemática Aplicada às Ciências Sociais a média nacional foi de 9,5 valores e a dos alunos desta escola 11,7.

Quanto aos 107 exames com nota 20, 55 corresponderam a 200 pontos exactos, enquanto 55 resultaram de arredondamento de pontuações entre os 195 e os 199 pontos.