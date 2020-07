Nó das Quebradas fechado da noite de domingo para segunda

A empresa Vialitoral vai encerrar ao trânsito o ramo de entrada para a Via Rápida (VR1) no nó 7 (Quebradas) no sentido Ribeira Brava – Funchal de domingo para segunda-feira, entre as 20 horas do primeiro dia e as 7 horas do segundo, devido à realização de trabalhos de pavimentação.

Como alternativa a este condicionamento do trânsito, a concessionária da via-rápida sugere o uso da entrada na VR1 pelo nó anterior, nó 6 (Câmara de Lobos) ou pelo nó seguinte, nó 8 (São Martinho).