Manhã de trânsito entre o laranja e o vermelho

Depois do feriado, o regresso ao trabalho e para muitos a alguma frustração no trânsito. A 10 minutos das 8 horas, algumas artérias começam já a assinalar a pressão, com a via rápida entre a Cancela e o nó de saída para o Campo da Barca no laranja e vermelho, com o consequente abrandamento. A saída de Santo António e a entrada de São Martinho também já registam filas.

Rumo ao coração da cidade do Funchal, conte com demoras na descida junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e no lado oposto com complicações na Rua João Gomes e Visconde Anadia. Na Avenida do Mar estão a circular vários automobilistas.