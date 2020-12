Portugal vence Albânia e pode assegurar já um dos dois primeiros lugares no grupo

Portugal venceu hoje a Albânia, por 1-0, em jogo do Grupo E da fase de qualificação para o Euro2021 feminino de futebol, e pode assegurar já nesta ronda um dos dois primeiros lugares no grupo. A madeirense Fátima Pinto foi suplente não utilizada.

No Estádio do Restelo, Ana Capeta, aos 57 minutos, deu o triunfo a Portugal, que passou a somar 16 pontos na frente do grupo, mais três do que a Finlândia e mais sete do que a Escócia, que se defrontam hoje, enquanto a Albânia tem seis (mais dois jogos) e Chipre tem zero.

Caso a Finlândia vença na deslocação à Escócia, Portugal assegura já, pelo menos, o segundo lugar, posição que vale o apuramento direto (se for um dos melhores segundos) ou o acesso à fase a eliminar.

Os vencedores dos nove grupos de apuramento e os três melhores segundos qualificam-se diretamente para a fase final do Euro2021, em Inglaterra, que foi adiado para 2022 (06 a 31 de julho), devido à covid-19. Os restantes seis segundos jogam um 'play-off' para apurar mais três seleções.