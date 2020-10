Trânsito pressiona acessos habituais ao Funchal

As ruas começam a pintar-se de laranja com o aproximar das 8 horas e da maior pressão do trânsito à entrada da cidade do Funchal e nos acessos em direcção a esta a partir da via rápida em Câmara de Lobos e na Boa Nova. No vermelho está já a descida junto à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia. Na via-rápida, conte com fila no nó da Pestana Júnior, junto à descida para a Pena.

A Rua 5 de Outubro e a Rua 31 de Janeiro já registam afluência significativa, não tanta como a Rua da Ribeira de João Gomes, nesta fase já com paragens que se estendem depois à Rua Visconde do Anadia, junto ao Mercado dos Lavradores, uma situação complicada ainda pelos trabalhos que ali decorrem e que fecham uma das faixas de circulação.

O Largo junto à Cruz Vermelha está com grande afluência.