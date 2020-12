Maior orçamento de sempre da Madeira aprovado apenas com um voto contra

As propostas de Orçamento Regional e Plano de Investimentos para 2021 foram aprovados, esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, apenas com o voto contra do PCP. PSD e CDS votaram a favor e PS e JPP abstiveram-se. É, desde o início da Autonomia, o Orçamento anual aprovado com menor taxa de reprovação e segundo o vice-presidente do Governo, Pedro Calado, é também o maior de sempre, no valor de 2.033 milhões de euros.

Segundo o presidente do parlamento, José Manuel Rodrigues, o Orçamento e Plano seguem na segunda-feira para o Palácio de São Lourenço, para apreciação e promulgação pelo representante da República, Ireneu Barreto.