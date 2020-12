PCP vê Albuquerque como comandante de um Titanic “rumo ao desastre”

O deputado do PCP Ricardo Lume comparou, esta tarde, a postura do Governo Regional na discussão do Orçamento para 2021 com a viagem do Titanic “rumo ao desastre”.

“Se estivéssemos todos no mesmo barco, o comandante seria o Presidente do Governo Regional e o primeiro imediato seria o vice-presidente, ambos com uma visão sobre a realidade regional digna do ‘Míster Magoo’, que mesmo perante a ponta do iceberg do tamanho de uma pandemia, não desvia o seu rumo. O desfecho deste filme está à vista! É por isso que o Orçamento Regional continua ao serviço dos mesmos do costume, da aristocracia do PSD e CDS, que no referido barco vão na primeira classe, muito bem agarrados aos coletes e aos botes salva-vidas”, descreveu o representante comunista, que prosseguiu a sua comparação: “Enquanto isto acontece, o comandante do barco manda dar música aos ocupantes da segunda e terceira classe, ou seja, aos micro e pequenos empresários, aos trabalhadores e ao povo. Música para distrair, com o objectivo de dar a ilusão de que os problemas resultantes das opões do referido comandante não são tão graves. O comandante prefere tocar piano, para fazer de conta que tudo está sob controlo”.

Por fim, Ricardo Lume apontou as propostas de alteração ao Orçamento Regional, como os apoios aos pensionistas e às famílias, as medidas na área da saúde e para a renegociação da dívida. A grande maioria dessas propostas foram chumbadas pela maioria PSD.