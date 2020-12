Albuquerque classifica curso de rali de "irresponsabilidade absoluta"

O presidente do Governo Regional classificou de “irresponsabilidade absoluta” a organização do curso de rali promovido pelo piloto Miguel Campos no último sábado.

Já sobre o caso de negligência de um cidadão associado a duas mortes por Covid-19, ontem denunciado pelo próprio Miguel Albuquerque, hoje respondeu com um “vamos ver” quando confrontado pelos jornalistas sobre a possibilidade deste cidadão vir a ser alvo de processo-crime.

Para já considera ‘apenas’ que este caso “é um bom exemplo do que não se deve fazer”, referindo-se ao não cumprimento das medidas profilácticas.

À margem de uma visita à empresa Requejema, em Gaula, Albuquerque deixou um aviso: “Neste momento temos que contar connosco, com cada um de nós”.