Mais do que tomar medidas é preciso apelar à população para que faça a sua parte, defendeu Ricardo Sousa. “O contágio não está nas mãos dos decisores, está nas atitudes e no dia-a-dia dos cidadãos”, salientou o vereador social-democrata na Câmara de Machico, comentando a notícia de que o concelho tem números de infecções de covid-19 para ser neste momento declarado de risco elevado.

Para já não houve essa declaração, mas essa decisão poderia contribuir para diminuir a propagação. A exemplo do que aconteceu em Câmara de Lobos, quando foi declarado o cerco sanitário, facilitaria o ficar em cada e consequentemente menos propagação, reconheceu. Acima de tudo, acredita que está no indivíduo a resposta.

Se por um lado é preciso reforçar as medidas de incentivo, apelar a que as pessoas fiquem em casa, lavem as mãos e evitem andar nos locais em ajuntamentos, seja de que espécie for, diz, é importante por outro também que as pessoas tenham consciência de que a prevenção está em cada um. “Se cada um tiver a atitude correcta, é mais fácil tomar as decisões. Pedir que a população faça isso é fácil, fazer é que é difícil.”

Ricardo Sousa recomenda que ao mínimo sinal as pessoas contactem os serviços disponíveis, nomeadamente que liguem para a linha de apoio. “Há canais mais do que suficientes, as pessoas estão mais do que informadas. Têm é de ter atitudes responsáveis para não acontecer o que está a acontecer”.

Esta semana com o fim das aulas acredita que as coisas vão melhorar. E pede que as pessoas no concelho se movimentem menos nestes dias que antecedem o Natal e o Ano Novo. “Há duas coisas que eu temo bastante: primeiro é o aproximar e o organização de jantares, que muitas vezes as pessoas não resistem, e organização jantares de família e de amigos para assinalar esta época natalícia. Como responsável apelo a que as pessoas tenham contenção. Vamos ter um Natal diferente mas não quer dizer que não tenha o mesmo sentimento, mas entre família. E a seguir a outra é o regresso de muitos emigrantes e dos estudantes à Região Autónoma da Madeira, que também me preocupa”. O vereador do PSD recomenda que sigam as indicações das autoridades de saúde, que façam os testes antes ou à chegada e durante a estadia, sem esquecer a quarentena necessária para evitar qualquer transmissão.