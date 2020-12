Broas e vinho Madeira para um Natal ‘arrefecido’ pela pandemia

Um saquinho com broas de mel e uma garrafinha de vinho Madeira serão distribuídos amanhã de manhã, à saída da missa do parto na Sé Catedral, celebrada às 7h30, no Funchal. Uma forma de manter viva a tradição natalícia em tempos de pandemia.

A iniciativa partiu do Presidente da Junta de Freguesia da Sé, Luís Sousa, que quis assim garantir que as pessoas possam levar para casa um bocadinho do Natal, agora que não é possível celebrar as missas do parto com música, comes e bebes no adro da igreja, devido ao risco de contaminação pela Covid-19.

“É para não deixar quebrar a tradição de Natal”, explicou ao DIÁRIO o autarca que reconhece que as restrições impostas para proteger a população da transmissão do novo coronavírus acabaram por tornar as celebrações religiosas - e também profanas - do Natal muito mais contidas e recatadas agora que se iniciam, amanhã, as missas do parto na Madeira.

Já que este ano não será permitido o convívio no exterior, Luís Sousa preparou uma pequena oferta para as pessoas levarem para casa - um saquinho de broas e uma garrafinha pequenina de vinho Madeira – “para que possam ir degustando a saboreando o Natal pelas ruas à medida que vão se dirigindo para casa.”