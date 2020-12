Madeira soma mais 18 casos de infecção por coronavírus neste domingo

A Região Autónoma da Madeira regista, neste domingo, 18 novos casos de infecção pelo coronavírus, sendo cinco importados (três provenientes do Reino Unido, um da Polónia e um da Região de Lisboa) e 13 casos de transmissão local, na maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Segundo informação avançada esta noite pela Direcção Regional de Saúde, entre os casos confirmados hoje há a destacar dois casos na área da educação, tratando-se de dois profissionais de escolas de Machico e Funchal. O plano de contingência destes estabelecimentos está já activo. Há também dois novos casos na área da saúde, sendo um doente hospitalizado identificado no âmbito do rastreio intra-hospitalar e um estudante do ensino superior com actividade clínica formativa no SESARAM, com contacto com um caso positivo. O plano de contingência dos estabelecimentos associados aos casos está já activo. Há ainda o caso de um profissional das forças de segurança. O plano de contingência da respectiva instituição está activo e a investigação epidemiológica está em curso.

Por outro lado, neste domingo há a assinalar a recuperação de 8 doentes, pelo que o número de casos activos é agora de 282. Destes, 58 são casos importados e 224 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 32 são não residentes e 250 são residentes na Região. Relativamente ao isolamento dos casos activos, 21 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira, 249 em alojamento próprio e 12 pessoas encontram-se hoje internadas (9 na Unidade Polivalente e 3 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19). O número de vítimas mortais da doença não se alterou e é de cinco.

Há 216 situações em estudo pelas autoridades de saúde - 35 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 181 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM.

Desde o início da pandemia, a Madeira soma 1.039 casos confirmados de Covid-19.