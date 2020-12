Escola Horácio Bento de Gouveia homenageia profissionais de saúde

A escola dos 2º e 3º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia promove a actividade 'HBG Agradece', no próximo dia 17 de Dezembro, a partir das 10h30, para agradecer aos profissionais de saúde e à comunidade educativa pelo seu espírito combativo, empenhado e cívico em tempos difíceis devido à pandemia.

"Queremos trazer a todos um pouco da alegria natalícia e do mesmo modo demonstrar o nosso sincero agradecimento, salvaguardando como sempre todas as medidas de segurança previstas. Convidamos todos os profissionais de saúde que trabalham no Hospital DR. Nélio Mendonça a assomarem às janelas e à porta do lado norte (vista HBG) para assistirem a esta breve homenagem", refere através de uma nota de imprensa.