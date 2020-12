Há mais 20 novos casos de covid-19 na Madeira

Os dados desta segunda-feira, divulgados pela Direcção Regional de Saúde (DRS) dão conta de mais 20 novos casos de covid-19 na Região.

Trata-se de 8 casos importados (5 provenientes do Reino Unido, 1 Polónia e 2 da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 12 casos de transmissão local, associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Três casos de hoje foram identificados na área da saúde, dois doentes hospitalizados identificados no âmbito do rastreio intra-hospitalar de doentes e um profissional de saúde do SESARAM, com contacto com casos positivos. A investigação epidemiológica está em curso, com outras situações em estudo.

Foi também identificado um caso de um profissional das forças de segurança, associado ao caso anteriormente identificado. O plano de contingência da respectiva instituição está ativo e a investigação epidemiológica está em curso.

Hoje há mais 8 casos recuperados a reportar (subindo o total para 760), pelo que a RAM passa a contabilizar 1.059 casos confirmados, dos quais 293 estão activos: 64 são casos importados e 229 são casos de transmissão local.

Relativamente à residência dos casos activos, 35 são não-residentes e 258 são residentes na RAM.

Esta tarde, a DRS já havia dado conta de mais um óbito, contabilizando, até à data, um total de 6 óbitos associados à covid-19 na Região.

151 situações em estudo e 15 internados

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 26 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 252 em alojamento próprio e 15 pessoas encontram-se hoje internadas, 14 na Unidade Polivalente e 1 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

No total, há 151 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 7 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 144 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 119.332 colheitas para teste à COVID-19 realizadas até às 18h30 de hoje;

No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, para teste de PCR ascendem a 195.473.