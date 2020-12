Testados nove contactos de alto risco de casos de COVID-19 no Porto Santo

Os dois casos positivos de COVID-19 confirmados no Porto Santo levaram a que estejam a ser testados os contactos de alto risco, assim como alguns de baixo risco. Ao DIÁRIO, o director do Centro de Saúde local e delegado de saúde da ilha, Rogério Correia, explicou que os dois casos confirmados de infecção pertencem ao mesmo núcleo familiar e residem na mesma casa (mãe e filha) sendo que, os contactos de alto risco estão já identificados, permanecem em isolamento profilático durante 14 dias e vão realizar teste PCR. Os contactos de baixo risco, também estão identificados, sendo que também serão sujeitos a testes de despiste à COVID-19, até ao 5º dia do contacto, permanecendo em isolamento até saber o resultado do teste.

Dos nove contactos de alto risco identificados, o resultado dos testes dos primeiros seis foi negativo, sendo que o resultado dos outros três serão conhecidos esta tarde. O responsável adianta que os restantes testes serão efectuados nos próximos dias, alguns já hoje, adianta, num total de oito contactos de baixo risco. "Esperemos que as notícias continuem a ser boas e que nos limitemos a estes dois casos positivos", diz o responsável.

Rogério Correia explica que, de acordo com o que foi possível apurar através do estudo epidemiológico, estes casos de infecção poderão estar ligados a um turista que viajou para a ilha no final de Novembro com um teste negativo, numa altura em que não era obrigatória a realização de um segundo teste, e que esteve em contacto com uma das pessoas positivas no dia 29 de Novembro.