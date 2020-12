Covid-19 atrasa exame e provoca morte a pai de 27 anos com cancro no Reino Unido

A notícia está correr nos média britânicos e a chocar o mundo: Sherwin Hall, de 27 anos e pai de duas crianças, morreu vítima de cancro, no Reino Unido, devido a um diagnóstico tardio motivado pelo novo coronavírus.

Sherwin terá recorrido ao hospital em Março para tentar travar as dores fortes que sentia numa perna. Foram-lhe receitados vários antibióticos, depois de um erro de diagnóstico que apontava para a próstata inchada.

A muito aguardada ressonância magnética só chegou no final de Maio, após 13 visitas do hospital em quatro semanas. O resultado? Um tumor maligno na pélvis e outros 30 pequenos tumores nos pulmões. O jovem acabaria por não resistir à doença.

Antes de morrer, disse: "Implorei em Abril e Maio para que me fizessem uma ressonância magnética, mas ninguém me deu ouvidos". Os médicos que o acompanharam disseram que os "serviços ficaram mais lentos por causa da Covid-19", acrescentou.

Em declarações à imprensa britânica, a mulher, LaTroya Hall, alerta para a falta de apoio a doentes com cancro e pede ao Governo para aumentar os cuidados com as vítimas da doença.

"Se o cancro do Sherwin tivesse sido diagnosticado antes, é provável que ainda estivesse aqui hoje", sublinhou. "Preocupa-me que o Governo e os líderes do NHS - SNS do Reino Unido - continuem a dizer que os serviços voltaram ao normal", acrescentou.