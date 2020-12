Greve dos trabalhadores da restauração e serviços de apoio hospitalar é notícia

Os 50 estados norte-americanos reúnem hoje os seus Grandes Eleitores, que escolherão o próximo Presidente dos Estados Unidos, não sendo esperadas surpresas que impeçam a eleição do democrata Joe Biden.

O Colégio Eleitoral é o grupo de Grandes Eleitores requerido pela Constituição norte-americana para eleger o Presidente e o vice-Presidente, após as eleições que decorrem a cada quatro anos, em função da votação em cada estado.

Nas eleições de 03 de novembro, o democrata Joe Biden conseguiu os votos suficientes para garantir 306 Grandes Eleitores - acima dos 270 necessários para a maioria dos 538 votos no Colégio Eleitoral - contra 232 do republicano Donald Trump, o atual Presidente norte-americano que, assim, falhou a reeleição.

Contudo, cada Grande Eleitor tem a liberdade de escolher o candidato em que votará na reunião de hoje, podendo mesmo desrespeitar as indicações manifestadas pelo voto popular.

Nas eleições de 2016, pela primeira vez desde 1808, vários Grandes Eleitores votaram contra o candidato presidencial que deveriam representar: cinco democratas rebelaram-se contra a candidata presidencial Hillary Clinton (nos estados de Washington e Hawai) e dois republicanos rebelaram-se contra Donald Trump (no Texas).

Os analistas dizem que, este ano, os dois partidos tiveram cuidados acrescidos na escolha dos delegados do Colégio Eleitoral, não sendo de esperar muitos dissidentes, apesar da contestação de votos por parte dos republicanos em vários estados.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu do Douro assinala hoje mais um aniversário como Património Mundial da UNESCO, com a inauguração de uma exposição de 324 fotografias de Rui Pires, que leva à descoberta das gentes, património e paisagens deste território.

O Alto Douro Vinhateiro (ADV) assinala hoje o 19.º aniversário da classificação como Património Mundial da UNESCO.

O Museu do Douro, no Peso da Régua, distrito de Vila Real, associa-se à data com a entrega dos prémios do concurso internacional de fotografia Douro Património Contemporâneo -- Memória com futuro e a abertura da exposição do fotógrafo e documentarista Rui Pires.

DESPORTO

O Sporting de Braga vai tentar juntar-se ao lote dos 'grandes' da I Liga nos oitavos de final da Taça de Portugal, defrontando, no Estádio Nacional, o Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, em jogo da quarta eliminatória da prova.

Já depois de FC Porto, detentor do troféu, Benfica, finalista da última edição, e Sporting terem seguido e frente, é a vez dos 'arsenalistas' tentarem também impor o seu favoritismo e evitar a eliminação frente a uma equipa de escalão inferior, como sucedeu com o Boavista, que caiu perante o Estoril Praia, da II Liga.

Além do encontro do Jamor, realizam-se mais dois, com o Torreense a receber o Amora e o Anadia o Estrela da Amadora, todos do Campeonato de Portugal, numa ronda que apenas ficará decidida em 23 de dezembro, com mais quatro jogos.

O FC Porto conhece hoje o adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto Benfica e Sporting de Braga ficarão a saber quais os oponentes nos 16 avos de final da Liga Europa.

No sorteio da 'Champions', o adversário dos campeões portugueses sairá de um lote de sete equipas, que integra Bayern Munique, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus e Paris Saint-Germain, ficando apenas de fora o Manchester City, vencedor do agrupamento C da primeira fase.

Na Liga Europa, Benfica e Sporting de Braga terminaram a fase de grupos na segunda posição e têm como possíveis adversários os primeiros colocados da fase de grupos, além dos quatro melhores terceiros classificados da Liga dos Campeões: Shakhtar Donetsk, orientado por Luís Castro, Ajax, Club Brugge e Manchester United.

A Roma, orientada por Paulo Fonseca, e o Tottenham, comandado por José Mourinho, assim como Arsenal, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Nápoles, AC Milan, Villarreal, Dínamo Zagreb e Hoffenheim são os outros possíveis rivais das equipas portuguesas na segunda competição continental de clubes.

PAÍS

A ligação fluvial entre o Seixal, no distrito de Setúbal, e o Cais do Sodré, em Lisboa, será retomada hoje, após 49 dias suspensa devido a obras, segundo a Transtejo/Soflusa.

"Com um investimento global de 425.000 euros, a intervenção assegura a melhoria das condições do terminal fluvial do Seixal - ligação fluvial que tem registado, recentemente, um número de passageiros aquém do desejável -, contribuindo para promover o aumento do uso do transporte público e uma mobilidade mais sustentável", destacou a empresa numa nota.

Para assinalar a retoma do serviço, está prevista esta tarde uma cerimónia com o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que tutela os transportes urbanos, e o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro.

SOCIEDADE

Os trabalhadores da restauração e serviços de apoio aos hospitais iniciam hoje dois dias de greve por melhores salários e compensações pelo esforço no período da pandemia e promovem uma "concentração simbólica" em frente ao parlamento.

Aos deputados e ao Governo estes trabalhadores exigem ser incluídos na compensação prevista para os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente no combate à pandemia de covid-19.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão ainda aumentos salariais, redução do horário de trabalho para 35 horas semanais, melhorias do pagamento do subsídio de risco e do pagamento do trabalho ao fim de semana, atualização do subsídio de alimentação, reforço dos quadros de pessoal e fim de ritmos de trabalho intensos.