Madeira ultrapassa os mil infectados com mais 24 novos casos de covid-19

Até este sábado, 12 de Dezembro, informa a DRS, foram contabilizadas na RAM 2.481 notificações de casos suspeitos de COVID-19, dos quais 1460 não se confirmaram.

Refira-se que dos 24 novos casos, "dois casos na área da educação, tratando-se de 2 crianças com idades entre os 3 e os 4 anos que frequentam estabelecimentos de ensino nos concelhos de Machico e Funchal", garantindo que "o plano de contingência destes estabelecimentos está já activo".

Também há um novo "caso na área social, tratando-se de 1 utente de uma instituição comunitária de caráter social no concelho do Funchal", cujo "plano de contingência da respetiva instituição está activo".

Dos casos recuperados, hoje há mais 15, passando "a Região passa a contabilizar 744 casos recuperados de COVID-19", o que significa que "são 272 os casos activos, dos quais 54 são casos importados e 218 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 28 são não-residentes e 244 são residentes na RAM", informa.

"Hoje também há 2 óbitos a reportar, passando a RAM a contabilizar um total de 5 óbitos associados à COVID-19", tal como noticiado há poucas horas, sabendo-se agora que eram residentes no Funchal e em Câmara de Lobos, totalizando agora 1 na Calheta, outro em Santa Cruz e a capital da Madeira com a segunda morte.

Quanto ao "isolamento dos casos ativos, 20 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada (mais quatro do que ontem), 240 em alojamento próprio (mais cinco) e 12 pessoas encontram-se hoje internadas (menos duas), 9 na Unidade Polivalente (menos uma) e 3 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19 (mais uma do que ontem).

Continuando, diz a DRS, "no total, há 90 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde (menos 104), 1 proveniente da operação de rastreio do aeroporto e 89 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso".

"Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam agora 204.564 chamadas, mais 152 chamadas nas últimas 24 horas", acrescenta. "Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 1.919 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo (mais 51 do que ontem). No que respeita a vigilância de viajantes, 9.502 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe (mais 1.155).

Por fim, relativamente aos testes para despiste de COVID-19 realizados na RAM, assinala-se que "no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 117.337 colheitas para teste à COVID-19 realizadas até às 18h30 de hoje" (mais 1.325), sendo que "no total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM para teste de PCR ascendem a 191.460" (mais 1.326).