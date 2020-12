Homens entre os 19 e os 49 anos são os mais afectados pelo VIH na Madeira

Desde 1988, que o primeiro dia de Dezembro assinala o dia mundial da luta contra a Sida (Síndrome da imunodeficiência adquirida). Neste dia recordam-se "os que vivem com o VIH, bem como aqueles que perderam as suas vidas" devido à SIDA, destaca a Coordenadora da Comissão Regional de Luta Contra a SIDA.

Ana Paula Reis observa que, desde 1987 e até Junho de 2020, foram notificados na região 694 casos, podendo existir novas infecções, “ainda não notificadas devido ao actual contexto que vivemos no corrente ano”.

De acordo com a infecciologista, na Região, "o género masculino é o mais predominante entre os 19 e os 49 anos, nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz (concelhos com maior densidade populacional)".

Quanto ao período em que foram registados o maior número de casos, este decorreu entre os anos de 2008/2009. Já entre 2010 e até 2019, foram notificados cerca de 200 novos casos, segundo a mesma fonte.

"Apesar de actualmente a atenção do mundo centrar-se na pandemia da covid-19", a Comissão Regional de Luta Contra a SIDA estabelece como objectivo até 2030, “acabar com a infecção como ameaça à saúde pública, sendo necessário para o efeito vontade política, implementação de medidas extraordinários e recursos financeiros para salvar vidas e proteger meios de subsistência”, salienta Ana Paula Reis.

“A prevenção é a melhor solução, a SIDA continua a existir”, é o lema da Comissão Regional de Luta Contra a SIDA.

A liderança e envolvimento das comunidades são fundamentais para o sucesso de resposta à infeção VIH-Sida, sendo que “a palavra de ordem para este ano é solidariedade mundial”., conclui.

