Selecção feminina já está focada no segundo jogo com o Chipre

Após a vitória de ontem, frente ao Chipre (0-3), a selecção feminina de Portugal regressou este sábado ao trabalho, com uma sessão de treino, em solo cipriota. As internacionais portuguesas já estão focadas no segundo jogo frente ao Chipre, marcado para a próxima terça-feira, às 18 horas, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Conforme notícia da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a sessão matinal deste sábado decorreu num relvado anexo à AEK Arena, o recinto que acolheu, na véspera, o primeiro jogo de sempre entre portuguesas e cipriotas. As titulares do encontro limitaram-se a fazer trabalho de descompressão.

Refira-se que as madeirenses Fátima Pinto (Sporting) e Telma Encarnação (Marítimo) foram chamadas pelo seleccionador Francisco Neto para entrar aos 65 minutos da partida, que serve de apuramento para o Europeu.

Durante esta tarde, a selecção viaja para Portugal, num voo 'charter' que partirá de Lárnaca pelas 15 horas locais e chegará ao aeroporto de Lisboa por volta das 19h.

Para amanhã, está marcado um treino (17h30), no relvado 1 da Cidade do Futebol.

Para segunda-feira está agendada sessão dupla (10 e 17 horas).

Portugal está em terceiro no Grupo E

A Equipa das Quinas segue no terceiro lugar do Grupo E de apuramento para o Europeu, com duas vitórias e um empate em três jogos disputados.

O Chipre mantém-se na última posição, ainda sem pontuar nem marcar qualquer golo.

A Finlândia, com mais um jogo realizado, permanece na liderança com dez pontos; a Escócia está na segunda posição, com nove, e a Albânia, que apenas venceu um jogo em seis disputados, ocupa o quarto lugar.

Apuram-se para a fase final os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo. Os restantes segundos vão disputar um 'play-off' em data a definir, para assegurar as últimas três vagas na fase final.