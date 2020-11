Fátima Pinto e Telma encarnação de volta à selecção

A convocatória da avançada Catarina Amado, do Benfica, é o principal destaque nas escolhas do selecionador Francisco Neto para o duplo compromisso na fase de apuramento para o Europeu de futebol feminino, com Escócia e Albânia.

Na lista de 25 jogadoras, destacam-se as madeirenses Fátima Pinto do Sporting e Telma Encarnação do Marítimo que voltam a merecer a confiança do seleccionador. Nesta chamada referência na convocatória para os regressos de Vanessa Marques e Carolina Mendes, além da chamada de Catarina Amado, de 21 anos, que se estreia em jornadas de qualificação da principal seleção feminina.

Portugal recebe a Escócia (19:00), em 27 de novembro, e a Albânia (17:45), em 01 de dezembro, com ambos os jogos agendados para o Estádio do Restelo, em Lisboa, e a equipa concentra-se no domingo, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No grupo 3 da qualificação, Portugal é segundo classificado, com 10 pontos, menos três do que a líder Finlândia, que tem mais um jogo disputado, enquanto a Escócia é terceira, com nove pontos e também menos um jogo, a Albânia quarta (três pontos) e o Chipre quinto (zero).

Apuram-se para a fase final, em Inglaterra, os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo. Os restantes segundos vão disputar um "play-off", em data a definir.

Lista de 25 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting),

- Defesas: Diana Gomes (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Carole Costa (Benfica), Ana Seiça (Benfica), Ana Borges (Sporting), Mónica Mendes (Sporting), Joana Marchão (Sporting) e Alicia Correia (Sporting)

- Médios: Vanessa Marques (Ferencvaros/Hun), Cláudia Neto (Fiorentina/Ita), Andreia Faria (Benfica), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting) e Andreia Jacinto (Sporting).

- Avançadas: Diana Silva (Aston Villa/Ing), Telma Encarnação (Marítimo), Andreia Norton (Sporting de Braga), Catarina Amado (Benfica), Carolina Mendes (Sporting), Ana Capeta (Sporting) e Melissa Gomes (Stade de Reims/Fra).