A costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de quatro, devido à agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ondas de Noroeste com 4 metros para o litoral norte da Madeira, sendo do quadrante Noroeste na ilha do Porto Santo.

O aviso é válido entre as 6 horas e as 18 de amanhã, segunda-feira.

Também a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso a recomendar os proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Para a navegação, o vento no mar será de “Nor-Noroeste fraco a bonançoso, por vezes moderado, aumentando para bonançoso a moderado a partir do início da tarde, por vezes fresco a partir do meio da tarde, tonando-se Nor-Nordeste no final do período”.

A visibilidade será boa, por vezes moderada a fraca no final do período. A ondulação na costa norte será de N/NW de 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros.

Na costa Sul, as ondas serão de SW com 1 metro, subindo gradualmente para 1 a 2 metros.