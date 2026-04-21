Éramos felizes e não sabíamos

Quem não tem saudades da infância, dos momentos de descoberta da vida, quando tudo nos espantava até às entranhas e o espanto nos tirava a vontade de ir para a cama? Quem não tem saudades do tempo da adolescência em que todo o tempo para estar com os amigos era pouco?

Nessas alturas, a escola tinha um lugar crucial no nosso crescimento, mas não nos roubava a vida; antes acrescentava vida à vida que já tínhamos. Hoje será assim? Acho que não.

Este aparente saudosismo surgiu-me ao analisar a proposta de calendário escolar para o próximo ano letivo proposto pela Secretaria Regional da Educação (SRE). Bem tem o SPM alertado para os riscos da escolarização a tempo inteiro das vidas das crianças e adolescentes de hoje, mas tudo continua igual: começar bem cedo e acabar bem tarde o ano letivo, para que as criancinhas estejam o máximo de dias ocupadas e não incomodem as vidas ocupadíssimas dos adultos. Está assim a nossa sociedade. Vamos aceitando esta realidade como natural, mas não o é. Natural seria as crianças terem vida para além da escola. Vida para brincar, brincar, brincar e, até, para não fazerem nada, para se debruçarem sobre a janela da vida e olharem, com o olhar perdido, o infinito.

Não será assim, se o calendário proposto vier a ser promulgado, como é expectável que venha a acontecer, porque a sociedade exige e a SRE há muito que sobrepôs as exigências dos pais aos direitos das crianças e dos adolescentes. No fundo, esta é a opção que mantém as águas calmas e evita tempestades incómodas para os governantes. As tempestades são quase sempre desagradáveis, mas, por vezes, são a melhor forma de limpar o horizonte e de trazer a bonança.

Obviamente que esta posição enfurecerá os que se sentem confortáveis com o modelo adotado, e que a justificarão com interesses corporativistas, recorrendo aos habituais argumentos de que “os professores não querem fazer nenhum”, “querem é ter três meses de férias”, “não fazem nada e ganham bem”. Pois, argumentos tão sólidos quanto a melhor das falácias. Se tivessem razão, não faltariam professores e educadores por todo o país e os bancos das escolas estariam cheios de candidatos a esse emprego de sonho, mas, como sabemos, não é essa a realidade.

Por isso, é tempo de analisarmos o problema friamente e tirarmos as conclusões apropriadas, não com base em conveniências sociais transitórias, mas em dados científicos, que não deixam quaisquer dúvidas quanto à importância da brincadeira nas aprendizagens para toda a vida.

É, por isso, fundamental que sejamos capazes de oferecer às novas gerações um equilíbrio entre as aprendizagens formal e informal, como o que tivemos a sorte de ter quando éramos crianças felizes e nem dávamos por isso.

Não é saudosismo; é pragmatismo educativo a pensar no que é melhor para a formação das nossas crianças e adolescentes.