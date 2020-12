Reino Unido regista 603 mortes na véspera do fim de confinamento em Inglaterra

O Reino Unido registou 603 mortes e 13.430 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde britânico hoje, último dia de um confinamento nacional em Inglaterra.

No domingo e segunda-feira tinham sido notificadas 215 e 205 mortes, respetivamente, mas os dados publicados do fim de semana são frequentemente afetados pelo atraso no processamento administrativo.

A média diária dos últimos sete dias é atualmente de 460 mortes e 15.082 infeções.

Desde o início da pandemia da covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 59.051 mortes decorrentes da infeção do respetivo coronavírus, mas o número sobe para 69.752 quando são contabilizados aquelas cujas pessoas não tiveram o diagnóstico confirmado por teste, mas cuja certidão de óbito aponta o coronavírus como fator.

Esta tarde, o parlamento britânico vai votar o plano do governo para substituir o confinamento que está em vigor há quatro semanas em Inglaterra, por restrições aplicadas a nível local, cujo nível de intensidade depende do valor de infeções e ameaça para os serviços de saúde.

Algumas dezenas de deputados, sobretudo do Partido Conservador do primeiro-ministro, Boris Johnson, pretendem votar contra, mas as medidas deverão ser aprovadas graças à abstenção do Partido Trabalhista, o principal partido da oposição.

Devido ao sistema de poder descentralizado, as regras na Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales são definidas pelos governos autónomos, os quais também impuseram restrições fortes.