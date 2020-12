Rua no Porto da Cruz interdita devido a derrocada

Ocorreu nas últimas horas mais uma derrocada no Concelho de Machico. Desta feita na Freguesia do Porto da Cruz, mais precisamente no Impasse da Junqueira. A queda de material sobre a via pública é a quarta ocorrência registada pela Protecção Civil de Machico desde a noite de ontem, consequência da muita precipitação registada também nesta freguesia da costa Norte.

Entretanto já foi reaberto ao trânsito, de forma condicionada, o Caminho Sant' Ana, na Freguesia de Machico, sendo apenas permitida, para já, a circulação a veículos ligeiros.