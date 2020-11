Derrocada obstrui estrada no Porto da Cruz

Uma forte queda de pedras na Fajã Galinha, no Porto da Cruz, fez soar o alarme dos Bombeiros Municipais de Machico, na noite de ontem, pelas 00h30.

A derrocada obstruiu a estrada e os bombeiros não conseguiram remover as pedras, uma vez que não têm equipamento para retirar materiais com grandes dimensões. A estrada ficou sinalizada e não houve feridos nem danos materiais.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram também chamados mais tarde, pelas 5 horas, devido à queda de uma árvore de grande porte no sítio do Caramanchão, provocada pelo vento forte que se faz sentir no concelho. Os Bombeiros procederam ao corte da árvore, libertando a via pública. Não houve feridos, nem danos materiais.