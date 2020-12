Abatimento de muro interrompe caminho municipal em Machico

O abatimento de um muro sobranceiro ao Caminho Sant' Ana, no Sítio do Pinheiro, Freguesia de Machico, impede, desde o início da manhã, a circulação automóvel no local.

A queda de pedras para a via pública não causou vítimas nem isola os residentes locais. Apenas impede a normal circulação na zona da ocorrência. Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados para o sucedido cerca das 8 horas tendo ido ao local sinalizar a derrocada. Entretanto a Protecção Civil de Machico já tomou conta da ocorrência.