Presidente da Assembleia lamenta morte de "um dos mais importantes ensaístas e intelectuais de Portugal"

"De Eduardo Lourenço pode dizer-se que fez do pensamento a sua segunda pátria, tenho sido um dos mais importantes ensaístas e intelectuais de Portugal".

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifestou o seu "profundo pesar" pelo falecimento do ensaísta Eduardo Lourenço, esta terça-feira, 1 de Dezembro, através de um comunicado remetido às redações.

"Eduardo Lourenço foi um confesso grande admirador da Madeira, que por diversas vezes visitou, e do desenvolvimento operado pela Autonomia. Atento aos grandes debates do nosso tempo, fez da Cultura trampolim para as mais altas reflexões filosóficas, religiosas e ideológicas", destaca o líder do parlamento madeirense.

A nota recorda que Herberto Helder e José Agostinho Baptista foram dois dos escritores madeirenses reconhecidos pelo pensador, que também se distinguiu como crítico literário e escritor, tendo passado pelo Festival Literário da Madeira e pelo Congresso Internacional Jardins do Mundo, realizado em 2007 no Funchal.

José Manuel Rodrigues faz ainda menção às distinções recebidas pelo professor Eduardo Lourenço, como o Prémio Camões (1996) e o Prémio Pessoa (2011).

Eduardo Lourenço Faria nasceu a 23 de Maio de 1923, em S. Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, na Beira Baixa. Morreu, nesta terça-feira em Lisboa, aos 97 anos, confirmou à agência Lusa fonte da Presidência da República.

O primeiro-ministro, António Costa, declarou que esta quarta-feira será dia de luto nacional.