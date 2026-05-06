Derrocada encerra estrada em Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz informa que, ontem, ocorreu um movimento de massa na freguesia de Gaula, mais concretamente na Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas (Estrada de acesso Porto Novo - Bar Furna), e que, por questões de segurança, o arruamento encontra-se encerrado ao trânsito, até que esteja reunidas as condições necessárias de segurança.

De acordo com o último ponto de situação, a autarquia esclarece que foi realizada uma limpeza parcial das pedras no local, mas que se mantém o risco de queda de material, pelo que a situação continua a ser monitorizada.

"Solicita-se a todos os munícipes que respeitem a sinalização no local e evitem circular na zona", reforça.