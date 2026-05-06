ER 110 cortada no Porto da Cruz por motivos de segurança
Quebrada entre a Portela e o Caminho do Gambão é a causa da ocorrência
A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informa que a Estrada Regional 110 (ER110) encontra-se encerrada entre a Portela e o Caminho do Gambão, na freguesia do Porto da Cruz, devido a uma quebrada.
"Não há ainda previsão de reabertura da mesma, por motivos de salvaguarda de pessoas e bens", sublinha.
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