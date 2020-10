Presidente da ALRAM lamenta morte de Maria Helena Nunes

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira emitiu uma nota onde manifesta o seu profundo pesar pela morte da professora e antiga deputada Maria Helena Nunes.

" Natural do Funchal, Maria Helena Nunes tem um trabalho notável na freguesia da Boaventura, onde foi professora do ensino básico, entre 1955 e 1976. Entre 1960 e 1981 exerceu funções de Ajudante no posto do Registo Civil da Boaventura. A dedicação à causa pública faz com que seja deputada da Assembleia Legislativa da Madeira entre 1976 e 1984, tendo desempenhado ainda, durante 12 anos, o cargo de Presidente da Junta de Freguesia da Boaventura (1986-1988). Foi também deputada na Assembleia Municipal de São Vicente (1986-2009) e Presidente da Casa do Povo da Boaventura (1987-2009)", indica.

Mais refere que "o seu percurso marca o início da presença de mulheres na política madeirense, que é de registar e assinalar".

À família enlutada, o Presidente da Assembleia Legislativa expressa as suas sentidas condolências.