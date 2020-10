As buscas pelo jovem de 24 anos desaparecido no mar desde quinta-feira foram novamente suspensas. Até ao momento, não foi possível localizar o cidadão alemão, até porque as condições do mar não permitiram a aproximação à costa.

De recordar que, tal como o DIÁRIO já tinha avançado, as buscas continuaram, este domingo, por mar e terra. Uuma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal com elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, o Navio da Marinha Portuguesa NRP Auriga, a Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Santana estiveram empenhados nas buscas.

A Capitania do Porto do Funchal realça o apoio logístico que tem sido dado por parte da Câmara Municipal de Santana.

As buscas vão ser retomadas esta segunda-feira, ao início da manhã.