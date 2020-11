Navio escola britânico deixa hoje o Porto do Funchal

O navio escola britânico que chegou na tarde da passada terça-feira ao Porto do Funchal onde deveria permanecer atracado até ontem, ao início da tarde, adiou para hoje a partida rumo às Ilhas Canárias.

Com 46 tripulantes a bordo, o ‘Pelican of London’ deve soltar amarras pelo meio-dia, para rumar a sul em direcção ao porto de Santa Cruz de Tenerife, próxima escala prevista deste veleiro que chegou ao Funchal proveniente de Gibraltar.

Durante a estada na Região, Benjamin Wheatley, o comandante da embarcação com cerca de 45 metros de comprimento, não só decidiu adiar por 24 horas a partida do Funchal, como também fez questão de presentear, na passada sexta-feira, a Autoridade Portuária madeirense com um postal do veleiro e uma caneca, devidamente gravada, revelou os Portos da Madeira.