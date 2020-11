Nacional vence Gil Vicente (2-1)

O Nacional conseguiu há instantes a sua primeira vitória no Estádio da Madeira, ao vencer o Gil Vicente, em jogo referente à sétima jornada da Liga NOS (I Liga).

Os alvinegros estiveram, neste encontro, em desvantagem com o golo de Rodrigo Prado nos minutos de compensação (45+5).

Nesta primeira parte destaque para o guarda-redes do Nacional, Daniel Guimarães, que veio a defender duas grandes penalidades.

Já no segundo tempo o Camacho veio a conseguir o empate, aos 54 minutos, após um excelente cruzamento de Rúben Freitas, com madeirense a cabecear de forma eficaz junto à pequena área, para no minuto 90+2 e em novo cruzamento Rochez cabecear de forma exímia para o segundo golo da partida dos nacionalistas.

Com esta vitória a formação orientada por Luís Freire soma agora 10 pontos e est+á no quinto posto, com os mesmo pontos que o campeão nacional FC Porto que está no quarto lugar.